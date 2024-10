Le autorità colombiane hanno arrestato a Medellin il boss della camorra Gustavo Nocella, conosciuto con lo pseudonimo di Ermes, legato ai clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco. Nocella è considerato il principale collegamento con i produttori di droga colombiani. L’arresto è parte dell’operazione Minerva avviata da mesi con l’Europol, la polizia del Regno Unito e i carabinieri. L’operazione avvenuta in un appartamento della città di Medellin è avvenuto in risposta a una circolare rossa dell’Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. L’annuncio dato su X dal presidente colombiano Gustavo Petro. “La lotta per il controllo del traffico di droga non è contro i contadini, è contro i padroni”.