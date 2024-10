I vigili del fuoco, con l’elicottero, sono riusciti a salvare un uomo che si era arrampicato sul tetto di un’abitazione a Licata, dove per il maltempo è esondato il fiume Salso, all’altezza del chilometro 231 della strada statale 115, vicino a un distributore di benzina. Un pompiere si è calato dall’elicottero e ha imbracato e issato, portandolo in salvo, l’uomo. A Licata si era temuto che ci fosse un disperso per il maltempo, ma per fortuna la persona è stata ritrovata. Più squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Gela, stanno lavorando nel quartiere Africano che è tutto allagato.