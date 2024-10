Cronache dal fronte. La Russia ha rivendicato di aver conquistato un altro villaggio nell’Ucraina orientale. “Come risultato delle azioni di successo delle unità del gruppo di battaglia russo Sud, l’insediamento di Zoryanoye nella Repubblica Popolare di Donetsk è stato liberato”, ha affermato il ministero della Difesa russo citato dalla Tass.

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito la notte scorsa durante un massiccio attacco russo nella regione di Cherkasy, nell’Ucraina centrale: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Igor Taburets, come riporta Rbc-Ucraina. I russi hanno preso di mira il distretto di Uman, dove è stata uccisa una donna di 63 anni, e il distretto di Cherkasy, dove è rimasto ferito l’uomo e sono attaccate un’infrastruttura critica e il magazzino di un’impresa privata che ha preso fuoco.

Kiev riferisce inoltre che almeno sette persone sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad attacchi russi contro la comunità Shostka, nella regione di Sumy, nell’Ucraina nord-orientale. Gli attacchi, lanciati con bombe plananti Kab e droni kamikaze Shahed, hanno preso di mira alcuni impianti energetici e altre infrastrutture non identificate. Diversi insediamenti nella comunità Shostka sono in blackout.

“Il nostro obiettivo è riconquistare il diritto alla vita per l’Ucraina. Conquistare la giustizia per l’Ucraina. Terminare questa guerra con una pace affidabile e giusta per tutti noi“: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky. “Sono grato a tutti coloro che rendono più vicino questo nostro obiettivo: ogni soldato, ogni cittadino ucraino”, aggiunge.

“Le aggressioni brutali della Russia in Ucraina e la situazione alquanto critica nel Medio Oriente, combinati con l’instabilità profonda che si trova nell’africa subsahariana e le tensioni sempre maggiori nell’Indopacifico, mettono in luce un quadro di sicurezza deteriorato con prospettive per il futuro che non possono essere positive”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nell’intervento di saluto al G7 dei ministri della Difesa che ha preso il via a Napoli. “Ci troviamo – ha aggiunto il ministro – di fronte a scenari estremamente fluidi e caratterizzati da instabilità”.

Intanto Teheran ha condannato le accuse dell’Ue secondo cui l’Iran ha fornito missili balistici alla Russia da utilizzare nella guerra in Ucraina, definendole “false e fuorvianti”: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, secondo quanto riporta l’Irna.