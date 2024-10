Un autista di un bus di Autolinee toscane ha messo in salvo nella serata di giovedì 17 ottobre un automobilista rimasto bloccato con il figlio piccolo a Siena a causa delle forti piogge. È accaduto in via Aldo Moro, nella zona nord della città intorno alle 19.45. L’autista alla guida del bus, Giuseppe Cangialosi 37 anni di Poggibonsi, mentre percorreva a scendere la strada già invasa dall’acqua, ha incrociato una Fiat Punto ferma lungo la carreggiata con il motore in panne a causa dell’acqua. All’interno un uomo e un bambino di circa 5 anni, seduto dietro, con difficoltà a scendere dall’abitacolo.