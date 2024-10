Come in un grande gioco dell’oca, i 12 migranti per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro per i rimpatri a Gjader, torneranno in Italia. Trasportati in Albania mercoledì 16 ottobre dalla nave Libra della Marina militare italiana, dopo poco più di 48 ore si imbarcheranno nuovamente per fare rotta contraria: domani, sabato 19 ottobre, sempre una nave della Marina militare li trasferirà a Bari.

I migranti potrebbero poi essere portati in un centro per richiedenti asilo. La loro richiesta di asilo è già stata respinta nelle ultime ore: le domande d’asilo sono state processate a spron battuto nella giornata di giovedì 17 dalla commissione d’asilo trasferita per l’occasione a Gjader. Ma i migranti hanno ancora la possibilità di fare ricorso entro quattordici giorni per poter chiedere nuovamente che gli venga riconosciuto questo status.