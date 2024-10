Lavorare poco più di un’ora e guadagnare 1 milione e mezzo di dollari? Possibile se ti chiami Daniil Medvedev e partecipi al Six Kings Slam, ricchissima esibizione organizzata in Arabia Saudita. Nonostante la pesante sconfitta contro Jannik Sinner (6-0; 6-3, la seconda nel giro di pochi giorni dopo quella di Shanghai), il tennista russo si è intascato la bellezza di 21mila (e 379) dollari al minuto. Già, ventunomila dollari al minuto. 1,5 totali. 69 minuti per diventare milionario, se non è un record poco ci manca. Per fare un paragone, agli Us Open – ultimo slam di questa stagione – Daniil Medvedev ha dovuto giocare per 24 ore e 17 minuti (il tennista è stato eliminato ai quarti di finale e sempre contro l’altoatesino) per guadagnare 1,06 milioni di euro.

Quando Medvedev “esultava” per 450 dollari

Erano altri tempi quando il tennista russo, nel lontano 2011, esultava come non mai sui social per aver vinto i suoi primi 600 dollari e per aver guadagnato il primo punto Atp. Oggi, ne ha guadagnati 2500 volte di più, in un giro di lancette. Ovviamente non è l’unico a guadagnare cifre folli partecipando al torneo arabo. Lo sportwashing dell’Arabia Saudita diventa sempre più smaccato e aggressivo e il “6 Kings Slam“ è l’esempio perfetto: un torneo finto, artificiale, con cui Riad ha richiamato sei tra i migliori tennisti al mondo, ricoprendoli letteralmente d’oro. Anche Novak Djokovic e Rafa Nadal (in campo dalle semifinali), intascano solo con la presenza 1,5 milioni di dollari. Lo stesso vale per Holger Rune, che ha perso malamente contro Carlos Alcaraz ma torna a casa molto più ricco. L’assegno da sei milioni per il vincitore è il triplo di quanto Sinner ha guadagnato vincendo l’Australian Open.

Six King Slam – Il calendario

– Giovedì 17 ottobre (ore 18.30) | Novak Djokovic – Jannik Sinner

– Giovedì 17 ottobre (non prima delle ore 20) | Rafael Nadal – Carlos Alcaraz

– Sabato 19 ottobre ore 20 | Finale

