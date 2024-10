“Coldiretti si distingue ancora una volta per metodi medievali e brutali nei confronti degli animali, in questo caso delle poiane di Harris, rapaci americani che sono stati legati e detenuti in questo modo barbaro probabilmente per scacciare altri volatili”. L’associazione animalista Lav ha diffuso un video che mostra una poiana di Harris legata con una corda intorno al ceppo di un albero fuori dalla sede nazionale della Coldiretti. E ha denunciato: “È un comportamento inaccettabile contro il quale chiederemo provvedimenti. E intanto, facciamo sentire le nostre voci a Coldiretti commentando i post sui loro canali social con il messaggio ‘Fuori dal Medioevo! Lasciate in pace le poiane'”.

Video Lav