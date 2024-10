Si svolge oggi, mercoledì 16 ottobre, alle 15, il question time della Camera. A rispondere alle interrogazioni saranno i ministri Matteo Piantedosi, Orazio Schillaci e Nello Musumeci.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a prevenire e contrastare il rischio di infiltrazioni criminali in relazione alla costruzione dei centri per i migranti in Albania (Bonelli – AVS); sulle ulteriori iniziative in materia di gestione dei flussi migratori, alla luce dell’avvio della fase operativa del Protocollo d’Intesa tra Italia e Albania (Russo – FI-PPE); sulle iniziative per destinare ad altre finalità le risorse finanziarie previste per l’attuazione dell’accordo tra Italia e Albania in materia di immigrazione, con particolare riferimento all’incremento dei presidi a tutela della sicurezza sul territorio nazionale (Colucci – M5S); sulle iniziative volte ad accelerare le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto delle attività di proselitismo e di radicalizzazione riconducibili all’estremismo e al terrorismo di matrice religiosa (Bordonali – Lega).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad assicurare il diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie ai cittadini della Liguria (Ghio – PD-IDP); sulle iniziative in materia di sicurezza e trattamento economico del personale sanitario, con particolare riferimento al personale impegnato in attività di pronto soccorso (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla crisi idrica in Sicilia (Faraone – IV-C-RE); sull’utilizzo dei fondi statali per il contrasto al rischio idrogeologico in Emilia-Romagna (Foti – FDI).