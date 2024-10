“La tassa sulle banche non esiste, è un imbroglio. Il governo sta chiedendo alle banche un prestito che non contribuenti restituire nel 2027, peraltro quando questo governo non sarà più in carica”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, critica la misura che sarà contenuta nella prossima legge di bilancio e annunciata oggi dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Poi sulla sanità Conte afferma: “Questo governo non si rende conto, qui serve una cura da cavallo per una sanità a pezzi. Siete mai entrati cari ministri, cara Meloni, in un pronto soccorso? Ministro Schillaci – è l’affondo dell’ex presidente del Consiglio – sei un tecnico, se non ti danno i finanziamenti devi battere i pugni, devi farti valere. E nel caso non li ottenerli metti sul tavolo le dimissioni”.