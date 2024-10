“Sono inaccettabili gli attacchi che questo governo sta facendo a Scarpinato e gli attacchi che questa maggioranza sta facendo, ancora prima, a Cafiero De Raho. Qui si sta ribaltando completamente l’ordine razionale delle cose“, così Giuseppe Conte, presidente del Movimento5 stelle rispondendo alle domande dei cronisti in piazza Montecitorio in difesa dei due parlamentari pentastellati.

“Addirittura in commissione Antimafia, contro due campioni dell’Antimafia, che offrono competenza e una vita specchiata a combattere la mafia, adesso hanno preparato un emendamento anti Scarpinato e anti De Raho per buttarli fuori dalla Commissione Antimafia- ha aggiunto – Non permetteremo mai una cosa del genere. Si crea un precedente che inquina il dibattito democratico, ci batteremo a tutti i livelli perché una norma del genere, oscena, non passi mai”.