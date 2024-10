“Fuori le associazioni antiabortiste da ospedali e consultori“. Con questo slogan decine di attiviste di “Non una di meno” sono scese in piazza davanti a Palazzo Lascaris, a Torino, dove oggi è convocato il consiglio regionale. “Ci siamo mobilitate per chiedere la chiusura immediata della cosiddetta stanza dell’ascolto, assegnata dalla direzione sanitaria del Sant’Anna e della Città della Salute di Torino al Movimento per la Vita Piemonte, una rete di associazioni antiabortiste che intendono abrogare la legge 194″, spiegano le femministe. “Siamo qui con l’obiettivo di chiedere la chiusura della stanza d’ascolto e che la Regione si prenda la responsabilità – racconta Vittoria, una delle attiviste -. Abbiamo anche istituito una raccolta firme tramite Qr code per chiedere la chiusura immediata di questa stanza”.