“Agli Australian Open e a Wimbledon ho giocato il mio miglior tennis contro Jannik, l’ho messo sotto pressione dimostrandogli che non sarebbe stata una passeggiata. È li che anche campioni come lui possono vacillare”. La sfida tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner è ormai diventata un classico nel tennis, soprattutto nel 2024. Sono 5 i confronti tra i due nell’ultimo anno (14 totali): dalla finale dell’Australian Open ai quarti del Masters 1000 di Shanghai. In 4 occasioni l’altoatesino si è imposto con grandi prove, ad eccezione di Wimbledon, ad ora ultima e unica vittoria del tennista russo nel corso del 2024. In una recente intervista, proprio Medvedev ha parlato della rivalità con l’altoatesino e con Carlos Alcaraz. Per vincere contro di loro, secondo il suo punto di vista, esiste un solo modo: “Non si tratta di migliorare o riprogrammare qualcosa, devo semplicemente esprimere il mio miglior tennis. Jannik e Carlos giocano in modo eccellente, con grande varietà. Devo replicare la prestazione di Pechino. Se loro sono in giornata sarà sempre dura. A Pechino Carlos ha giocato bene, eppure è stata una battaglia. Alla fine sono i dettagli a fare la differenza: servire bene nei momenti cruciali è fondamentale“. I due si sfideranno in Arabia Saudita per i quarti di finale del “Six King Slam“.

Six King Slam: che cos’è e come viene strutturata

L’esibizione ha guadagnato notorietà soprattutto per il montepremi da capogiro: dal 16 al 19 ottobre, Riyadh (Arabia Saudita) ospiterà la prima edizione: un torneo che riunisce i giocatori che riunisce i tennisti più forti del mondo e più iconici ancora in attività: Sinner, Nadal, Alcaraz, Djokovic, Medvedev e Rune. Il vincitore guadagnerà ben 6 milioni di euro e la sola partecipazione vale un assegno da 1,5 milioni.

I partecipanti

– Novak Djokovic

– Rafael Nadal

– Jannik Sinner

– Carlos Alcaraz

– Holger Rune

– Daniil Medvedev

Six King Slam – Il calendario

– Mercoledì 16 ottobre (ore 18.30) | Daniil Medvedev – Jannik Sinner

– Mercoledì 16 ottobre (non prima delle ore 20) | Holger Rune – Carlos Alcaraz

– Giovedì 17 ottobre (ore 18.30) | Novak Djokovic – vincitore Medvedev/Sinner

– Giovedì 17 ottobre (non prima delle ore 20) | Rafael Nadal – vincitore Rune/Alcaraz

– Sabato 19 ottobre ore 20 | Finale

Six King Slam, dove vedere in tv e streaming

In Italia, il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Tennis (203). Mentre, in streaming l’evento sarà visibile su SkyGo e Now. Sarà inoltre possibile vederlo su Dazn.

I prossimi impegni di Sinner

Dopo il trionfo a Shanghai e il forfait all’Atp 500 di Vienna, per Sinner il 28 ottobre comincerà l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy. Nel mezzo, il Six King Slam. Poi, a novembre, gli ultimi impegni della sua stagione: prima le Atp Finals a Torino, poi le finali di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre.