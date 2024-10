“Della pericolosità di Hamas siamo tutti ben consci, quindi non va mai sottovalutato il pericolo di questa organizzazione terrorista che è la responsabile di tutto ciò che sta accadendo in Medio Oriente”: così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato stamani a Perugia la notizia del Washington Post secondo cui Hamas avrebbe pianificato attacchi in stile 11 settembre in Israele. “Se non ci fosse stato il 7 ottobre forse avremmo una situazione sicuramente ben differente” ha aggiunto partecipando alla conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia. Però non possiamo mai dimenticare la grande responsabilità di Hamas e se è vero ciò che dice il Washington Post vuol dire che bisogna essere fermi anche in Palestina contro questa organizzazione terroristica”. “Il futuro della Palestina – ha sottolineato Tajani – non può essere nelle mani di Hamas ma deve essere nelle mani dell’Autorità nazionale palestinese”.