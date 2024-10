Inaugurazione oggi, sabato 12 ottobre. Lunghezza 15 chilometri, dalla stazione ferroviaria di San Cristoforo all’aeroporto di Linate. Stiamo parlando della nuova linea metropolitana milanese M4, la linea blu, nella quale i passeggeri potranno salire a partire dalle 13:30. Sono otto le stazioni già aperte nel 2023 alle quali oggi di aggiungono le 13 che completano la linea: Sforza Policlinico (qui lo cambio con la M3), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant’Ambrogio (qui lo scambio con M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri, San Cristoforo Fs (qui lo scambio con il passante ferroviario urbano Trenord).

Per assistere alla cerimonia di inaugurazione, l’appuntamento è alle ore 10 in Piazza Tirana dove saranno presenti il sindaco Bebbe Sala, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il prefetto Claudio Sgaraglia. Dopo il ricordo e la targa dedicata a Raffaele Ielpo, l’operaio 42enne morto sepolto dai detriti mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere in piazza Tirana, Milano si preparerà ad accogliere 40 esibizioni live di artisti dislocati tra le varie stazioni e in superficie. Teatri e cinema vicini alle fermate offriranno 17 spettacoli gratuiti.

La metro M4 ha 40 treni bidirezionali e driverless, composti da quattro casse intercomunicanti. In piena attività dovrebbe traportare 86 milioni di passeggeri all’anno. Pensata per essere inaugurata durante Expo 2015, il ritardo è stato di diversi anni con la prima tratta tra Linate e il passante Dateo aperta solo nel 2022.