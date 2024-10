La sesta puntata di EcofuturoTv è dedicata alle soluzioni tecnologiche per eliminare le plastiche e microplastiche dall’ambiente. Lucia Cuffaro condivide consigli pratici su come ridurre l’uso di plastiche e microplastiche nella vita quotidiana. Segue la presentazione di una capsula di caffè biodegradabile di Caffè Pascucci, che unisce qualità e sostenibilità in un’ottica di economia circolare.

La start-up Aqualy propone contenitori riciclabili per ridurre l’uso di plastica monouso, mentre Fabio Roggiolani discute l’importanza di fontanelli e naturizzatori per eliminare le bottiglie di plastica. Viene poi trattato il tema dell’inquinamento da gas serra, con un servizio dedicato a nuove tecnologie che eliminano l’uso degli f-gas nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Le boe rotanti di River Cleaning rappresentano una soluzione innovativa per raccogliere plastiche dai fiumi, e il progetto della Cittadella della Pesca a Viareggio mira a prevenire l’inquinamento marino attraverso la cooperazione locale. La Fondazione Cetacea viene elogiata per il suo impegno nel recupero di rifiuti marini e nella protezione della fauna marina. Infine, Marco Benedetti discute l’impatto ambientale della moda, in particolare del fast fashion, e la rubrica dedicata al progetto MYO segue i suoi progressi, mostrando come Ecofuturo continui a promuovere soluzioni ecologiche e innovative.