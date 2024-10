Ha patteggiato a 4 anni e 8 mesi che sconterà in una struttura sanitaria, Angelica Hutter, la 34enne tedesca alla guida dell’auto che a Santo Stefano di Cadore (Belluno) lo scorso 6 luglio investì e uccise Mattia Antonello, che avrebbe compiuto 2 anni il 16 luglio, il padre Marco di 48 anni, e la nonna materna Maria Grazia Zuin, di 64 anni.

Accusa e difesa hanno raggiunto un accordo, accolto dal giudice per l’udienza preliminare. Nella prossima udienza, previsa per il 15 ottobre, sarà ufficializzato il patteggiamento e il giudice deciderà dove Hutter dovrà scontare la pena. La donna, che al momento si trova in una struttura psichiatrica, potrebbe rimanere lì o essere trasferita. La decisione spetterà al magistrato. Per la difesa vi sarebbero le condizioni per una attenuazione delle misure di custodia. La 34enne è indagata anche a Venezia per l’aggressione ad alcune agenti di polizia penitenziaria mentre si trovava in custodia cautelare al carcere femminile della Giudecca.