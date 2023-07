Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di un magazzino che si affaccia sulla strada in cui è avvenuto l’incidente in cui lo scorso 6 luglio sono morte tre persone, tra cui un bambino di due anni, a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. Le immagini mostrano l’auto guidata dalla turista tedesca Angelika Hutter sfrecciare a grande velocità sul rettilineo e pochi secondi dopo il rumore terribile dell’impatto. Nello schianto sono stati falciati, mentre passeggiavano sul marciapiede, Mariagrazia Zuin, 64 anni, suo genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote Mattia di due anni, morto in ospedale. Con loro c’era la moglie di Antoniello, Elena Potente (42), che ha riportato ferite non gravi.