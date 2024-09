“A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti”. Queste le parole del direttore editoriale de Il Giornale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Feltri, nel corso dell’evento per i 50 anni dello stesso quotidiano. Una frase che ha scatenato una bufera, con tutte le opposizioni in Regione Lombardia che stanno insistentemente chiedendo il suo allontanamento dal partito meloniano.

Per il capogruppo dem al Pirellone Pierfrancesco Majorino sono “disdicevoli” e “spiace che una persona come lui che ha anche un ruolo istituzionale si lasci andare a ciniche provocazioni che in questo caso offendono la memoria di cittadine e cittadini che hanno perso la vita” in diversi incidenti in città. “C’è da vergognarsi, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi il presidente Fontana”, ha aggiunto Majorino, che è anche componente della segreteria nazionale del Pd.

“A me i consiglieri regionali violenti e incivili piacciono solo dimissionari. Vittorio Feltri non può stare un giorno in più con un ruolo istituzionale. Dimissioni immediate in nome di tutte le vittime della strada”, attacca Luca Paladini, consigliere regionale del Patto civico. Per il capogruppo del M5s, Nicola Di Marco, le frasi di Feltri sono “istigazione alla violenza” e chiede a che Fdi “prenda immediati provvedimenti e lo allontani dalle istituzioni”.