“Investire in armamenti? Sicuramente abbiamo una sensibilità diversa con il Partito Democratico della Schlein che in Europa ha fatto una votazione sul tema diversa dal Movimento 5 stelle. Bisogna aprire un dibattito nel campo progressista sulla politica estera e su quello che deve essere l’uso di armi sia in Ucraina ma anche in Israele. Perché ricordo che l’Italia sta vendendo armi ad Israele che a sua volta sta compiendo un massacro in Palestina”. Così Francesco Silvestri, capogruppo 5 Stelle alla Camera, fuori da Montecitorio.

“Cercare di dire che vogliamo raggiungere la pace tramite i missili secondo me è una cosa che anche i cittadini hanno capito che c’è un’impossibilità anche storica di affermare questo concetto”, ha proseguito, sottolineando che il Movimento è “da tutt’altra parte rispetto questo” e che continuerà “a portare avanti le proprie convinzioni”. “Non è il momento degli aut aut perché ne verrebbe meno il dibattito stesso e dato che stiamo parlando di un tema in cui si giocano vite umane io non lo legherei al campo largo o all’appetibilità delle notizie”, ha concluso, parlando di “situazione preoccupante” nel centrodestra.