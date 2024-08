Alice Toniolli non è più in pericolo di vita. La ciclista 19enne, da ieri è ricoverata in ospedale dopo essere rimasta vittima di un grave incidente durante una corsa a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La prognosi resta riservata, come ha spiegato il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Treviso, Francesco Benazzi: per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere “almeno due o tre giorni”.

Toniolli nella caduta ha battuto violentemente il capo contro un muretto a bordo strada. Oltre a un grave trauma cranico, le sono state riscontrate fratture multiple al costato e a una gamba. La 19enne è ricoverata nella terapia intensiva dell’ospedale Cà Foncello di Treviso.

L’incidente è avvenuto lungo un rettilineo, in un tratto in cui però le cicliste viaggiavano intorno a 50 chilometri all’ora. Secondo le ricostruzioni, nel prendere la borraccia ha toccato la ruota dell’atleta davanti ed è sbalzata sulla sinistra. La corsa è stata interrotta per consentire i soccorsi, poi è ripresa con un solo giro del circuito invece dei tre ancora da compiere. Ha vinto Elisa De Vallier, compagna di squadra di Toniolli nella Top Girls Fassa Bortolo. De Vallier ha dedicato la vittoria a Toniolli, vincitrice l’anno scorso della medaglia d’oro ai campionati europei su strada in staffetta mista a Drenthe, in Olanda.