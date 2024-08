40 podi, 12 ori e tantissimi quarti posti. Tutti, comprese le medaglie di “legno”, verranno ricevuti al Quirinale. Questo l’invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’appuntamento fissato al 23 settembre (alle ore 11). Secondo quanto apprende l’agenzia Ansa, infatti, Mattarella avrebbe richiesto espressamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, di estendere la platea degli inviti, dopo un’edizione olimpica in cui l’Italia ha eguagliato il record di Tokyo (ma con due ori in più) ma anche vinto la classifica della “sfortuna” (o della speranza per il futuro). Il Presidente della Repubblica, dunque, vuole esprimere la sua riconoscenza anche ai sacrifici e agli sforzi degli atleti in gara che hanno solo sfiorato la medaglia.

Un solo gradino sotto al podio – Negli ultimi Giochi di Parigi l’Italia è stata la nazionale con più quarti posti: ben 25. A questi, si aggiungono anche le sconfitte nelle finali per salire sul gradino più basso del podio di alcune discipline come il judo (nella prova a squadre miste) e il taekwondo (Vito dell’Aquila). Ufficialmente, per il regolamento, viene calcolato come quinto posto: essendoci un doppio bronzo, i due sconfitti concludono al quinto posto, e non al quarto. Ecco l’elenco dei quasi medagliati.

– Stefano Sottile – Salto in alto maschile

– Elena Bertocchi e Chiara Pellacani – Tuffi, sincro trampolino 3 metri

– Alice Volpi – Scherma, fioretto individuale

– Luca Braidot – Mountain bike uomini

– Benedetta Pilato – Nuoto, 100 rana

– Simona Quadarella – Nuoto, 1500 stile libero

– Simona Quadarella – Nuoto, 800 stile libero

– Massimo Stano – Marcia 20 km uomini

– Lodo, Abagnali, Vicino, Kohl – Canottaggio, 4 senza maschile

– Alice D’Amato – Ginnastica artistica, all-around femminile

– Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci – Tuffi, 3 metri sincro uomini

– Tammaro Cassandro – Tiro a volo, skeet

– Nadia Battocletti – Atletica leggera, 5000 metri

– Consonni, Balsamo, Fidanza, Guazzini – Ciclismo su pista, inseguimento a squadre femminile

– Larissa Iapichino – Salto in lungo femminile

– Domenica Acerenza – 10 km di nuoto

– Riccardo Pianosi – Kite

– Chiara Pellacani – Tuffi, trampolino 3 metri

– Italvolley maschile

– Melluzzo, Jacobs, Patta, Tortu – Atletica, staffetta 4×100

– Odette Giuffrida – Judo, -52 kg

– Manuel Lombardo – Judo, 73 kg

– Antonio Esposito – Judo, -81 kg

– Squadra mista – Judo

– Vito Dall’Aquila – Taekwondo, -58 kg