Non è piaciuta a Giovanni Malagò l’uscita del ministro dello Sport, Andrea Abodi. “Dalle poltrone ci si deve anche alzare”, aveva detto il ministro qualche giorno fa, facendo riferimento al futuro cambio ai vertici del Coni. Come specificato dalla legge, infatti, l’attuale presidente non potrà ricandidarsi per un nuovo mandato. “Da Andrea non me lo aspettavo”, ha commentato Malagò.

Nel giorno del trionfo della nazionale femminile di pallavolo, è arrivata la risposta piccata del numero uno del Coni. Durante una conferenza stampa a Casa Italia, ha risposto così a chi gli chiedeva di replicare alle parole del ministro dello Sport: “Abodi ha parlato di fine ciclo? Penso che oggi è un giorno di festa, la cosa meno bella è che sia stato molto fuori luogo il ministro dello Sport. A cinque giorni dalla fine delle Olimpiadi, sapendo quanto ci ho messo la faccia e quanto mi sia speso, ha sottolineato questa cosa. Non è solo un problema di stile”, ha commentato Malagò. “Mi ha fatto però piacere – ha aggiunto – perché la politica deve occuparsi di sport, che Abodi sia partito ed sia venuto oggi a vedersi la pallavolo, era in vacanza a Cagliari. Noi ne abbiamo bisogno”.