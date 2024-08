Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia eguaglia il record storico rappresentato dalle 40 medaglie ottenute a Tokyo. Un risultato che in un certo senso viene migliorato. Nell’estate del 2021 gli azzurri conquistarono 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. A Parigi, invece, prendiamo due ori e tre argenti in più, che sostituiscono le cinque medaglie di bronzo in meno.

Ma soprattutto restiamo nella top 10 del medagliere anche a Parigi, migliorando di una posizione la nostra classifica rispetto agli ultimi Giochi. Il primo posto del medagliere è appannaggio degli Stati Uniti, inseguiti ancora una volta dalla Cina, mentre la Francia padrona di casa entra tra le migliori cinque e diventa la prima Nazione europea. Ecco la classifica aggiornata, con la posizione dell’Italia in evidenza.

Paese – Ori – Argenti – Bronzi – Totali

Stati Uniti 40-44-42 – 126 Cina 40-27-24 – 91 Giappone 20-12-13 – 45 Australia 18-19-16 – 53 Francia 16-26-22 – 64 Paesi Bassi 15-7-12 –34 Gran Bretagna 14-22-29 – 65 Corea del Sud 13-9-10 – 32 Italia 12-13-15 – 40 Germania 12-13-8 – 33

