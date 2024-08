L’on. Giachetti di Italia Viva ha presentato un esposto per denunciare la situazione di emergenza nelle carceri, commentando così il suo gesto: “Abbiamo portato la maggioranza da febbraio di quest’anno a cercare di trovare una soluzione a quel che accade nelle carceri fra sovraffollamento e suicidi. Ci hanno rinviato di mese in mese. Il decreto è vuoto, non si occupa dell’emergenza, l’unica proposta è la nostra e non ci resta che segnare quanto sta per accedere. Sono convinto che ci sia un disegno per far scoppiare le rivolte nelle carceri e intervenire con azioni repressive. Abbiamo fatto un esposto alla procura per impedire che ciò accada e che se si ravvisino i reati. Solidarietà a Delmastro, Ostellari e Nordio, i termini di questo esposto sono cogenti e possono passare guai dal punto di vista giudiziario”.