Prosegue la seconda e ultima settimana delle Olimpiadi di Parigi. Dopo l’incredibile quanto inaspettata doppietta nella trave femminile e l’oro nello skeet misto, la spedizione azzurra prosegue il proprio cammino olimpico concentrandosi principalmente sulle discipline di atletica. Sono ben tre le finali certe alle quali parteciperanno gli azzurri: Mattia Furlani nel salto in lungo, Pietro Arese nei 1500m e Sara Fantini nel lancio del martello. Spazio anche alla vela (con alcune gare posticipate) e al ciclismo su pista inseguimento. E tanto altro.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, martedì 6 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi martedì 6 agosto | Il programma completo

Ore 10:00 – Tuffi maschile trampolino 3 m qualificazioni: Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci

Ore 10:00 – Sport equestri salto ostacoli individuale finale: Emanuele Camilli

Ore 10:00 – Arrampicata sportiva femminile boulder Semifinali: Camilla Moroni, Laura Rogora

Ore 10:05 – Atletica femminile 1500 m Batterie: Sintayehu Vissa, Ludovica Cavalli, Federica Del Buono

Ore 10:30 – Canoa maschile c2 500 m Batterie: Gabriele Casadei, Carlo Tacchini

Ore 11:15 – Atletica femminile salto in lungo qualificazioni: Larissa Iapichino

Ore 11:20 – Atletica femminile 400 m ripescaggi: Alice Mangione

Ore 11:30 – Lotta femminile 50 kg ottavi di finale: Emanuela Liuzzi

Dalle ore 12:00

Vela femminile kite: Maggie Pescetto

Vela maschile Kite: Riccardo Pianosi

Vela 470 Misto: Elena Berto, Bruno Festa

Vela nacra foiling: Ruggero Tita, Caterina Banti

Ore 12:30 – Atletica maschile 200 m ripescaggi: Diego Aldo Pettorossi

Ore 12:55 – Lotta femminile 50 kg quarti di finale: Eventuale Emanuela Liuzzi

Ore 13:00 – Arrampicata sportiva maschile speed qualificazioni: Matteo Zurloni

Ore 13:50 – Canoa maschile c2 500 m quarti di finale: Eventuali Gabriele Casadei, Carlo Tacchini

Ore 14:43 – Vela femminile ilca 6 medal race: Chiara Benini Floriani

Ore 15:00 – Tuffi femminile piattaforma 10 m finale: Sarah Jodoin Di Maria

Ore 15:35 – Pallanuoto femminile quarti di finale: Paesi Bassi-Italia

Ore 15:43 – Vela maschile ilca 7 medal race: Lorenzo Brando Chiavarini

Ore 17:30 – Ciclismo su pista femminile inseguimento a squadre qualificazioni: Italia

Ore 18:55 – Lotta femminile 50 kg semifinali: Eventuale Emanuela Liuzzi

Ore 19:14 – Ciclismo su pista maschile inseguimento a squadre primo turno: Italia

Ore 19:30 – Nuoto artistico squadre programma libero: Italia

Ore 19:35 – Atletica maschile 400 m semifinali: Luca Sito

Ore 20:00 – Atletica femminile lancio del martello finale: Sara Fantini

Ore 20:07 – Atletica femminile 400 m ostacoli semifinali: Ayomide Folorunso

Ore 20:20 – Atletica maschile salto in lungo finale: Mattia Furlani

Ore 20:50 – Atletica maschile 1500 m finale: Pietro Arese

Ore 21:00 – Volley femminile quarti di finale: Italia-Serbia

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.