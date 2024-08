Medaglia d’oro per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nella finale skeet misto. Continua l’ottima giornata della spedizione azzurra a Parigi che, dopo la storica doppietta nella ginnastica artistica nella trave femminile, aggiorna ancora una volta il proprio medagliere olimpico. Entrambi campioni olimpici a Rio 2016, ora arriva anche il successo nel misto contro gli statunitensi Vincent Hancock e Austen Smith. I due atleti erano avevano superato le qualificazioni con una prova ai limiti della perfezione, grazie al punteggio di 149/150. Nella finalissima i due tiratori si ripetono egregiamente e salgono sul punto più alto del podio con il punteggio di 45.

Bacosi-Rossetti, una coppia olimpica

Già medagliati nello skeet individuale, arriva anche la gioia nel misto. 39 medaglie in carriera, di cui 19 ori: Gabriele Rossetti è uno dei tiratori in attività più titolati al mondo. I primi successi arrivano nel 2014 – all’età di 19 anni – con le vittorie nei Campionati europei e mondiali categoria Juniores. Plurimedagliato negli anni successivi, il fiorentino raggiunge l’apice della sua carriera nell’Olimpiade di Rio con la medaglia d’oro nel tiro a volo, specialità skeet. A Tokyo 2021, Rossetti si era fermato al 10° posto. Ora il conteggio personale sale a quota 40.

Diana Bacosi si avvicina al mondo delle armi e del tiro grazie alla passione del padre per la caccia. Nel 2004, Bacosi vince la sua prima medaglia in carriera: è argento nei campionati europei a squadre. Poi, arrivano i primi ori (due consecutivi). Dopo cinque anni non competitivi, nel 2013 la 41enne di Città del Pieve torna a gareggiare e lo fa vincendo un mondiale e un europeo (entrambi a squadre). A Rio, Bacosi conquista l’oro nella finale di skeet femminile contro la connazionale Chiara Cainero: cinque anni più tardi arriva il secondo posto. A Parigi è oro: il primo misto dopo quello individuale.