Inizia la seconda e ultima settimana delle Olimpiadi di Parigi. L’Italia si gioca altre carte da medaglia: dopo l’oro nello slalom K1, Giovanni De Gennaro sogna di regalarsi una storica doppietta nel kayak cross, disciplina spettacolare. Attenzione anche a Massimo Spinella nel tiro a segno e alla squadra azzurra nella prova mista del tiro a volo skeet. E poi alle ginnaste Alice D’Amato e Manila Esposito, in finale sia nella trave che nel corpo libero. È anche un giorno cruciale per l’Italia di pallavolo maschile, impegnata ai quarti contro il Giappone. Così come sono da non perdere gli esordi degli azzurri dell’inseguimento a squadre (ciclismo su pista) e di Filippo Tortu nelle batterie dei 200 metri.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, lunedì 5 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

ore 8:00 – Triathlon staffetta mista a squadre: Italia 1 e Italia 2

ore 9:00 – Tiro a volo skeet squadra mista qualificazioni: Italia

ore 9:30 – Tiro a segno maschile pistola automatica 25 m finale: Massimo Spinella

ore 10:00 – Tuffi femminile piattaforma 10 m qualificazioni: Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria

ore 10:05 – Atletica maschile 400 m ostacoli batterie: Alessandro Sibilio

ore 10:40 – Atletica femminile salto con l’asta qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

ore 10:50 – Atletica femminile 400 m ostacoli ripescaggi: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

ore 11:20 – Atletica maschile 400 m ripescaggi: Eventuali Luca Sito, Davide Re

ore 11:55 – Atletica femminile 400 m batterie: Alice Mangione

ore 12:00 – Vela femminile kite: Maggie Pescetto

ore 12:00 – Vela maschile kite: Riccardo Pianosi

ore 12:00 – Vela nacra 17 foiling: Ruggero Tita, Caterina Banti

ore 12:00 – Vela 470 misto: Elena Berto, Bruno Festa

ore 12:00 – Vela femminile ilca 6: Chiara Benini Floriani

ore 12:00 – Vela maschile ilca 7: Lorenzo Brando Chiavarini

ore 12:38 – Ginnastica artistica femminile trave finale: Alice D’Amato, Manila Esposito

ore 12:50 – Atletica femminile 200 m ripescaggi: Dalia Kaddari, Anna Bongiorni

ore 13:00 – Arrampicata sportiva femminile speed qualificazioni: Beatrice Colli

ore 13:00 – Volley maschile quarti di finale: Italia-Giappone

ore 14:00 – Sport equestri salto ostacoli individuale qualificazioni: Emanuele Camilli

ore 14:23 – Ginnastica artistica femminile corpo libero finale: Alice D’Amato, Manila Esposito

ore 15:00 – Tuffi femminile piattaforma 10 m semifinali: Eventuali Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria

ore 15:00 – Tiro a volo skeet squadra mista finale: Eventuale Italia 1 e Italia 2

ore 15:10 – Pallanuoto maschile girone a: Grecia-Italia

ore 15:30 – Canoa femminile kayak cross quarti di finale: Eventuali Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

ore 15:52 – Canoa maschile kayak cross quarti di finale: Giovanni Di Gennaro

ore 16:15 – Canoa femminile kayak cross semifinali: Eventuali Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

ore 16:28 – Canoa maschile kayak cross semifinali: Eventuale Giovanni Di Gennaro

ore 16:43 – Canoa femminile kayak cross finale bronzo: Eventuali Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

ore 16:48 – Canoa maschile kayak cross finale bronzo: Eventuale Giovanni Di Gennaro

ore 16:55 – Canoa femminile kayak cross finale oro: Eventuali Marta Bertoncelli, Stefanie Horn

ore 17:00 – Canoa maschile kayak cross finale oro: Eventuale Giovanni Di Gennaro

ore 17:00 – Beach volley maschile ottavi di finale: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai – Partain/Benesh

ore 17:27 – Ciclismo su pista maschile inseguimento a squadre qualificazioni: Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan

ore 19:04 – Atletica maschile 3000 m siepi batterie: Yassin Bouih, Osama Zoghlami

ore 19:30 – Nuoto artistico squadre programma tecnico: Italia

ore 19:55 – Atletica maschile 200 m batterie: Filippo Tortu, Fausto Desalu, Diego Aldo Pettorossi

ore 20:30 – Atletica femminile lancio del disco finale: Daisy Osakue

ore 20:45 – Atletica femminile 200 m semifinali: Eventuali Dalia Kaddari, Anna Bongiorni

ore 21:10 – Atletica femminile 5000 m finale: Nadia Battocletti

