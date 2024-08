Si scatena la protesta contro la Rai per le scelte di programmazione sulle Olimpiadi. Oggi, domenica 4 agosto, il pomeriggio di Rai 2 – il canale di riferimento per i Giochi di Parigi – è stato monopolizzato dalla finale del torneo olimpico di tennis tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Un match epico, vinto dal serbo, che però ha oscurato per diverse ore tutto il resto degli eventi in corso a Parigi. Su RaiSport, canale 58, è stato dato spazio alla scherma (semifinale del fioretto maschile), alla pallanuoto femminile con l’Italia impegnata contro la Spagna e alla gara di ciclismo femminile. La Rai ha invece snobbato la ginnastica artistica, nonostante nella finale delle parallele asimmetriche ci fosse anche l’azzurra Alice D’Amato.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Una scelta editoriale che ha scatenato non poche polemiche. “Alice si gioca la medaglia nelle parallele asimmetriche e trasmettono la finale tra Alcaraz e Djokovic”, ha scritto un utente su X. Oppure: “Non posso vedere la mia principessa dei ghiacci Alice D’Amato”. E ancora: “La Rai oramai è incommentabile, hanno fatto vedere giusto l’esercizio di Alice e poi sono tornati al tennis in cui non gareggia nessun atleta italiano. Non ho più parole“. Le critiche nascono anche da un precedente: già ieri, sabato 3 agosto, sui canali della tv pubblica non è stato nemmeno trasmesso l’esercizio di Simone Biles, la ginnasta più famosa al mondo e una delle atlete più iconiche delle Olimpiadi. Non solo: sempre ieri, la Rai non ha trasmesso in diretta la finale dei 100 metri femminili di atletica.

La questione dei diritti tv

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono disponibili in diretta integrale solamente su Discovery+. La piattaforma streaming, infatti, copre totalmente tutte le gare di tutte le discipline. Altre piattaforme streaming, a seconda degli accordi, trasmettono su diversi canali quasi tutte le gare olimpiche (qui l’articolo con tutte le informazioni). La Rai (con Rai 2 e Rai Sport HD, disponibili anche su Rai Play) può trasmettere in chiaro invece solamente un totale di 360 ore di gare in diretta. La scelta editoriale è di dare priorità alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Ma si tratta comunque di un palinsesto deciso di giorno in giorno. Che ovviamente finisce sempre per scontentare gli appassionati di uno o dell’altro sport. Certamente però la scelta di trasmettere quasi integralmente la partita tra Djokovic e Alcaraz è stata alquanto bizzarra. La gara della ginnastica è stata poi trasmessa in differita. E le polemiche non sono mancate.

Io che non posso vedere la mia principessa dei ghiacci Alice D’Amato perché la rai deve trasmettere una finale di 45 ore tra un serbo e uno spagnolo #GIOCHIOLIMPICI #Parigi2024 pic.twitter.com/2JTceKXrHg — Lila (@veryesasystan) August 4, 2024

LA RAI CHE NON MI FA VEDERE LA FINALE IN CUI STA ALICE D’AMATO #teamitalia #GiochiOlimpici #Paris2024 pic.twitter.com/fmyJGnH5Sf — ౨ৎ fe☕️è esaurita (@soansiosaa) August 4, 2024

AAA CERCASI DISPERATAMENTE

link Twitch in qualunque lingua che trasmetta la finale alle parallele asimmetriche visto che la Rai, come al solito, non ci permette di vederla in diretta TV ????#ItalGym #ItaliaTeam #GiochiOlimpici #Paris2024 — aboutC (@_cleeer) August 4, 2024

La rai oramai è incommentabile hanno fatto vedere giusto l’esercizio di Alice e poi sono tornati al tennis in cui non gareggia nessun atleta italiano. Non ho più parole#italgym #ArtisticGymnastics #italiateam #giochiolimpici #Paris2024 — ????.•*•????????????????⁷•*°???????????????? (@ggulyeoja) August 4, 2024

non voglio essere cattiva perché a me il tennis piace ma esattamente a me cosa dovrebbe interessare di una finale in cui non c’è neanche un italiano quando sta per iniziare la finale alle parallele asimmetriche con l’italiana alice d’amato? #Italgym #ArtisticGymnastics #Olympics — 安吉拉????????‍♀️✨ (@angeperikizi) August 4, 2024

Alice si gioca la medaglia nelle parallele asimmetriche e trasmettono la finale tra Alcaraz e Djokovic. Che tempismo #Rai #Paris2024 #OlympicGames — vitomanarch82 (@mangiapane_vito) August 4, 2024