Sono corso le ricerche di un giovane migrante lasciato a 100 metri dalla costa di Ceuta da una moto d’acqua che subito dopo si è data alla fuga. La moto è stata poi intercettata dalla gendarmeria sulla costa marocchina.

È successo ieri notte quando, secondo le fonti di polizia citate dall’agenzia Efe, due moto d’acqua sono entrate a tutta velocità nelle acque antistanti l’exclave spagnola in Marocco nel tentativo, probabilmente, di far entrare illegalmente dei migranti nel territorio iberico. Per intercettare i due mezzi acquatici, sono state subito mobilitate le pattuglie della guardia civile e del Servizio Marittimo. L’allarme lanciato alla polizia di frontiera marocchina, ha permesso l’individuazione e l’intercettazione dei due piloti da parte della Marina del paese magrebino. Gli agenti della Marina hanno subito dato il via alle ricerche del migrante, che sono andate avanti per tutta la notte e sono in corso, ma del giovane ancora nessuna traccia.