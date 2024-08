Momenti di paura e tensione su una spiaggia del Messinese. Due colpi usati per segnalare una richiesta di soccorso da parte di barche in avaria sono stati lanciati sullo stabilimento lido del Tirreno. È accaduto a Mortelle intorno alle 10.30 e solo per un caso non ci sono stati feriti.

Uno dei razzi ha centrato una sedia sdraio in quel momento vuota, l’altro si è disperso in mare. I fuochi pericolosi secondo le testimonianze dei bagnanti sarebbero partiti uno dalla statale, l’altro dalla zona collinare di Mortelle. Come riporta Messina Today oltre ai bagnanti, erano presenti molti bambini di un centro estivo che hanno assistito alla scena. Le indagini saranno condotte dai carabinieri.

FOTO DI ARCHIVIO