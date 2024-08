L’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, imputato di corruzione e finanziamento illecito, è tornato libero: dopo 85 giorni di custodia cautelare la gip di Genova Paola Faggioni ha accolto giovedì la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dall’avvocato Stefano Savi. Toti può dunque lasciare la villa di Ameglia (La Spezia) dove si trovava ristretto dal 7 maggio, giorno dell’arresto. In seguito alle dimissioni dalla carica di governatore – arrivate il 26 luglio – e alla chiusura dell’inchiesta con l’esercizio dell’azione penale, per la giudice non sussistono più le esigenze cautelari capaci di giustificare la custodia: mercoledì era arrivato anche il parere favorevole della Procura alla liberazione. Nel provvedimento si sottolinea che, “nonostante l’estrema gravità delle condotte criminose, connessa anche alla particolare natura delle funzioni svolte”, le esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione del reato “possono considerarsi sensibilmente affievolite, tenuto conto del comportamento dell’indagato, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della giunta della Regione Liguria”. Le esigenze connesse al rischio di inquinamento delle prove, invece, “possono considerarsi venute meno essendo ormai concluse le indagini”.

Toti è accusato di aver ricevuto finanziamenti (anche illeciti) dai gruppi Spinelli ed Esselunga in cambio dell’interessamento alla risoluzione di varie pratiche amministrative in loro favore. Nei giorni scorsi la Procura ha chiesto il giudizio immediato – il passaggio diretto al dibattimento saltando l’udienza preliminare – per l’ex governatore, l’imprenditore della logistica Aldo Spinelli e l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, altro pubblico ufficiale corrotto nell’ipotesi dell’accusa. Sia Spinelli che Signorini, arrestati insieme a Toti, sono ancora ai domiciliari: il secondo è stato sottoposto a custodia in carcere fino all’attenuazione della misura, concessa a metà luglio. Un’altra accusa a carico di Toti, che però non rientra nella richiesta di giudizio immediato, riguarda una presunta corruzione elettorale legata alla promessa di posti di lavoro in cambio di voti fatta alla comunità originaria di Riesi (Caltanissetta) presente nel quartire genovese di Certosa.

Subito dopo la notifica dell’ordinanza del gip, Toti è stato raggiunto dal fedelissimo assessore regionale ai Lavori pubblici Giacomo Giampedrone, che abita nelle sue vicinanze. “È stata riconosciuta come opportuna la revoca e questo chiude la fase della misura cautelare. Ora ci prepariamo ad affrontare il processo in libertà“, commenta l’avvocato Savi. “Quello di oggi è un passaggio positivo, non cancella quanto successo ma certamente è un giorno positivo che chiude la fase della privazione della libertà”. In base all’ordinanza del gip, spiega Savi, d’ora in poi il governatore “non ha alcun vincolo: riprenderà la sua vita da uomo libero e come tale potrà far tutto quello che fa un libero cittadino, anche politica”.