Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alle Commissioni Bilancio e delle Politiche Ue di Camera e Senato, riunite a Palazzo Madama, fa il punto sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Ad oggi sono stati spesi 52 su 194 miliardi di euro complessivi del Piano”. Il ministro del governo Meloni è stato incalzato dalle domande di deputati e senatori di opposizione, che hanno espresso molte criticità sulle capacità di ‘messa a terra’ dei progetti e sulla capacità di spesa entro il giugno 2024. Nella replica, il ministro ha risposto che “il tema della proroga del Pnrr non è all’ordine del giorno”. Poi Fitto ha parlato della ripartizione delle risorse del Pnrr. Il 40% di questo deve essere utilizzato nel il Sud del Paese. L’obiettivo “finale, non l’obiettivo in corsa” è che “noi dobbiamo garantire che il 40% delle risorse vengono a spesa al Sud. Su questo bisognerà interrogarsi” e “ci sarà l’esigenza di valutare qualche altra revisione? Forse sì e sarà oggetto di un confronto con la Commissione europea“, ha affermato il ministro Fitto.