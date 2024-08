Alleanza, doppio mandato, simbolo. “L’assemblea sarà costituente quindi saranno sollevate tutte le questioni che stanno a cuore ai nostri iscritti e simpatizzanti e potrà essere modificato lo statuto ed integrata anche la carta dei principi e dei valori, discuteremo su tutto”. È questo l’annuncio fatto ai giornalisti da Giuseppe Conte, al termine del Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle. Per il presidente dei 5 Stelle “il percorso costituente sarà rivoluzionario – perché – mai una forza politica si è messo in discussione in questo modo, coraggiosamente, dando la parola a tutti gli iscritti e i simpatizzanti”. Alla domanda se a breve è previsto un incontro con Beppe Grillo, l’ex presidente del Consiglio risponde così: “Con Grillo ci siamo sempre sentiti e continueremo a sentirci, avete avuto modo anche dallo scambio epistolare di vedere che abbiamo una visione diversa ma questo processo costituente non si fermerà. Grillo è fondatore e attualmente garante, ma adesso non conta Grillo, non conta Conte, contano gli iscritti e simpatizzanti che ri-ossigeneranno e rilanceranno il Movimento”.