“Siamo vicini alle 350.000 firme raccolte online. Nel giro di poche giornate arriveremo all’obiettivo delle 500.000. Siamo sulla strada giusta e continueremo a raccogliere un numero di firme superiore a quelle che servono, per dare il senso che quella è una legge sbagliata che va cancellata. Questo Paese va unito e non diviso”. A dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in piazza Capranica al presidio Cgil-Fp-Silp. “Renzi si riavvicina al centrodestra? Il problema non è chi si riavvicina, il problema è riavvicinare i cittadini alla politica. C’è una maggioranza di cittadini che non si sente rappresentato. La battaglia referendaria va assunta per voler risolvere i problemi delle persone”.