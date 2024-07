“Questa volta ho semplicemente premuto il pulsante giusto”. Ci ride su il fotografo francese Jerome Brouillet, con un post ironico su X. Da ore il suo scatto ha invaso le bacheche social di tutto il mondo. Ha realizzato il sogno di ogni fotografo: realizzare la foto perfetta, che diventerà certamente una delle immagini iconiche delle Olimpiadi di Parigi 2024. Ha immortalato il surfista brasiliano Gabriel Medina sospeso sopra l’acqua dell’oceano mentre fa il gesto del numero 1 ed è seguito dalla sua tavola, che quasi sembra il tappeto volante di Aladdin. Intervistato dal Time, Brouillet ha raccontato come è arrivato a catturare un momento da film di fantascienza.

This is one of the coolest photos I’ve ever seen ???? Jerome Brouillet/AFP via Getty Images pic.twitter.com/PZJdYK9qF9 — Kendall Baker (@kendallbaker) July 29, 2024

Lo scatto sembra finto per quanto è bello. Merito anche del contesto: le spettacolari gare di surf dei Giochi olimpici si svolgono nel territorio di Tahiti, nella Polinesia francese, in mezzo all’Oceano Pacifico. Gli atleti a caccia dell’onda perfetta, i fotografi al seguito con due imbarcazioni. “Se tutte le condizioni sono soddisfatte – meteo, onde, luce – se il conducente della barca è nella posizione giusta e se sai come usare la tua macchina fotografica, puoi scattare buone immagini di surf”, ha spiegato Brouillet al Time. Poi ha aggiunto: “Tutto il resto è esperienza, tempismo e un po’ di fortuna! Questo differenzia uno scatto buono da uno scatto eccezionale”.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Brouillet e i suoi colleghi fanno scatti a raffica, catturando oltre 20 immagini al secondo. Il fotografo – che lavora per AFP da diversi anni – ha spiegato di aver scattato quattro foto di Medina in aria. Ha subito riconosciuto quale fosse il migliore, il resto lo ha fatto l’agenzia AFP, che lo ha condiviso immediatamente con il mondo, facendolo diventare virale. Brouillet ha sostenuto parlando con il Time che anche altri suoi colleghi potrebbero aver eseguito uno scatto simile. In realtà, però, lui ha un vantaggio rispetto ad altri fotografi: conosce bene le acque di Teahupo’o, essendosi trasferito a Tahiti circa dieci anni fa da Marsiglia. Inoltre è anche un surfista, anche se non si avventura tra le onde dell’oceano: “Non sono sicuro di voler correre il rischio”. Meglio per lui restare in barca e scattare altre foto straordinarie.

La foto in evidenza è un’altra immagine di Medina scattata da Brouillet