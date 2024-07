“Pensavate di vedere due persone, ma in realtà eravamo tre. C’ero io, il mio avversario e la persona che mi preparo a mettere al mondo”. Parola di Nada Hafez, atleta di scherma egiziana eliminata agli ottavi di finale nella prova di sciabola individuale alle Olimpiadi. La 26enne ha partecipato ai Giochi Olimpici incinta, esattamente al settimo mese di gravidanza. Prosegue così il suo lungo messaggio sui social: “Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza sono già di per sé difficili, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, anche se ne è valsa la pena”.



Incinta al settimo mese, senza che nessuno lo sapesse. L’annuncio arriva dalla diretta interessata: “Scrivo questo post piena di orgoglio. Sono fortunata ad aver condiviso la fiducia di mio marito (Ibrahim Ihab) e quella della mia famiglia per essere riuscita ad arrivare fin qui”. La 26enne egiziana ha poi concluso: “Ho voluto dimostrare la forza, la perseveranza e l’implacabilità della donna egiziana e vincere contro la campionessa americana, numero 7 del ranking mondiale, è una chiara dimostrazione di ciò che un’atleta egiziana, un medico e soprattutto una donna possono fare”. Dopo l’eliminazione, ora è arrivato il momento di pensare al nascituro. In passato, la spadista Mara Navarria aveva scoperto di essere in attesa del bambino a Londra 2012, così come la pattinatrice Martina Valcepina a Sochi 2014. Mai però al settimo mese, mai nessuno come Nada Hafez.