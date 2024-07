Erano sedute una accanto all’altra alla Defense Arena, per vedere le gare di nuoto delle Olimpiadi di Parigi. Federica Pellegrini e Serena Williams. In due seggiolini, 5 medaglie olimpiche, 19 titoli mondiali e 23 titoli Slam. Due campionesse iconiche dello sport e dei cinque cerchi. La Federazione internazionale di nuoto, World Aquatics, ha sfruttato l’occasione, con una serie di foto subito postate sui canali social.

Nei commenti al post su Instagram, Federica Pellegrini ha svelato però un piccolo retroscena. In uno degli scatti si vede infatti la campionessa di nuoto fare la V con le dita in segno di pace. Il motivo? Serena Williams non ha riconosciuto Pellegrini e quindi era stupita per tutta quella attenzione. La tennista nelle foto pare abbastanza infastidita. Il commento di Pellegrini invece è esilarante: “Sì tu non mi conosci, ma io ti conosco molto bene, non ti preoccupare sono un amico“, ha scritto la campionessa di nuoto. Della serie: vengo in pace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da World Aquatics (@world_aquatics)

Molti utenti hanno risposto sdegnati al commento di Pellegrini, sostenendo che Serena Williams dovrebbe riconoscere una campionessa mondiale come Pellegrini. L’ex nuotatrice invece l’ha presa con molta più filosofia.