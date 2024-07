Il forfait alle Olimpiadi ormai rappresenta il passato. Dopo alcuni giorni a riposo, Jannik Sinner è guarito dalla tonsillite. Il tennista italiano, numero uno al mondo, è pronto a fare il suo ritorno in campo. Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon contro Medvedev e la rinuncia ai Giochi Olimpici per motivi di salute, l’altoatesino riparte dall’ATP Masters 1000 di Montreal. In partenza per il Canada, Sinner dovrà difendere i punti conquistati la scorsa stagione, quando vinse il torneo canadese cominciando la sua ascesa verso la vetta del ranking Atp.

C’è anche Darren Cahill

La conferma della partenza per il Nord America arriva anche dal suo allenatore Darren Cahill che, tramite Instagram, ha postato una foto in aeroporto in attesa del volo “Air Canada”. Martedì 6 agosto, dunque, partirà la Rogers Cup (sesto Masters 1000 della stagione). Sinner torna da campione in carica e farà di tutto per tentare il bis lasciandosi così alle spalle il periodo difficile delle ultime settimane.

Dopo Montreal sarà la volta di un altro Masters 1000, a Cincinnati. Poi, partirà la corsa verso gli US Open. Nel frattempo, Novak Djokovic – che ha vinto contro Rafa Nadal – e Carlos Alcaraz sono attualmente impegnati a Parigi a caccia di una medaglia olimpica. Lo spagnolo, dopo aver battuto al secondo turno l’olandese Tallon Griekspoor, aveva accusato un fastidio agli adduttori. Allarme rientrato per bocca dello stesso Alcaraz: “I problemi ci sono sempre, è la vita quotidiana del tennista. È un dolore che mi porto già dietro e che so gestire. Dopo un po’ di riposo dopo il match contro Griekspoor in singolare, sarò al massimo per il doppio con Rafa”. I tornei sul cemento del Nord America diranno veramente quali scorie avranno lasciato le Olimpiadi sul corpo del serbo e dello spagnolo.