Scatenato Matteo Berrettini. Dopo il successo a Gstaad (di una settimana fa), il tennista italiano ha trionfato anche nell’Atp 250 a Kitzbuhel: battuto in finale il francese Hugo Gaston in due set 7-5, 6-3. Terzo titolo stagionale per l’italiano che ha decisamente ritrovato una forma eccellente. Grazie a questo successo, da lunedì 29 luglio Berrettini salirà alla posizione numero 40 del ranking, guadagnando così 10 posizioni rispetto al suo attuale 50esimo posto.

Berrettini: “Bello chiudere la settimana così”

“Sono molto contento e molto stanco, grazie a tutti per il supporto. Siete stati incredibili, due settimane pazze per davvero. Grazie a tutti, alla mia famiglia e al mio staff, congratulazioni anche a Gaston”: queste le parole del tennista azzurro al termine della vittoria contro il francese. “Hugo mi hai fatto sudare veramente oggi. Era una partita molto dura, ma sono contento, ho giocato bene tutta la settimana ed è bello chiudere così. Sempre positivo? Sì, è per questo che dopo aver concesso il break ero contento di averne vinto subito uno, nel tennis non si sa mai. È andata bene e grazie ancora per il supporto“.