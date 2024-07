Un’enorme caduta di sassi si è registrata ieri sera su Cima Dodici, sulle Dolomiti di Sesto, senza causare feriti e vittime. Verso le ore 21 una grande scarica di sassi si è abbattuta nei pressi di forcella Giralba, a 2.300 metri di quota, lungo il ghiaione. L’evento è stato osservato dal vicino rifugio Comici-Zsigmondy. Vista l’ora, fortunatamente non c’erano più escursionisti sul sentiero, altrimenti il bilancio poteva essere ben diverso. Il sentiero attualmente risulta chiuso. In questo momento esperti della Provincia di Bolzano stanno sorvolando la zona con un elicottero per valutare la situazione.