“I miei insulti a Giorgia Meloni? Posso andare avanti mezza giornata a dire quello che penso di lei. Mi dà fastidio. Ho fotografato così tante persone nella mia vita che ormai quando guardo una persona, so chi è e che cosa fa”. Sono le parole del fotografo Oliviero Toscani in una lunga intervista rilasciata a Luca Telese e trasmessa a In Onda (La7) dove conferma il suo giudizio, ormai noto, su Giorgia Meloni e sul suo governo.

“Poverina – spiega Toscani, facendo riferimento all’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale – anche lei, come quei ragazzi che inneggiano al duce, ha avuto un’educazione sfortunata. È nata al posto sbagliato. Lei non è antifascista, non l’ha mai detto. Quindi, se non dici che sei antifascista vuol dire che sei fascista, c’è poco da fare. Dovrebbero dire che non lo sono più e invece lo sono ancora. È da lì che sono venuti fuori, non hanno fatto la Costituzione, non hanno partecipato a niente di democratico. Non conoscono la democrazia”.

E aggiunge, con particolare riferimento al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “Ho paura di questo governo perché è ignorante. Ora addirittura dice che se non sei fascista, sei comunista e nient’altro. Cosa risponderei a Sangiuliano? Che è uno stupido perché non conosce la storia e la cultura. Se penso che il nostro ministro della Cultura dice una roba del genere, la cosa mi fa paura”.

Toscani, infine, bolla come comico Roberto Vannacci e chiosa: “Questa è la patria dei grandi comici. Berlusconi era uguale a Carlo Dapporto, che però non ha rovinato l’Italia. Berlusconi invece ha rovinato l’Italia“.