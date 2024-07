La circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, in direzione sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni. Lo rende noto Rfi, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. I treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 70 minuti.

Su X ha protestato anche il dem Pier Luigi Bersani che ha messo sotto accusa il ministro dei Trasporti della Lega Matteo Salvini: “Nella sua totale inconsapevolezza”, ha scritto, “in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni”.