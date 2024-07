L’attesa è finita. Dopo la cerimonia di apertura, Parigi apre ufficialmente le porte alla 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Dopo le prime gare di calcio, rugby a 7 e tiro con l’arco, arriva il giorno delle prime medaglie. L’Italia e gli atleti azzurri sono subito impegnati in varie discipline: dal tiro a segno carabina alla scherma, passando per il nuoto, pugilato, tennis e judo. Si parte alle ore 9 e si chiude alle ore 23. Occhi punti soprattutto su Assunta Susy Scuto, judoka 22enne, Barbara Gambaro e Danilo Sollazzo nella carabina a squadre miste, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nel trampolino sincronizzato da tre metri, Filippo Ganna nella cronometro, Rossella Fiamingo e Luigi Samele nella scherma. E poi il gran finale con la

4×100 stile libero.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, sabato 27 luglio: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Ore 9:00 – Tiro a segno carabina mista (qualificazioni a squadre): Barbara Gambaro e Danilo Denis Sollazzo

Ore 10:00 – Judo femminile -48kg (trentaduesimi): Assunta Scutto

Ore 10:00 – Judo maschile -60kg (trentaduesimi): Andrea Carlini

Ore 10:00 – Scherma spada femminile individuale (trentaduesimi): Rossella Fiammingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio

Ore 10:25 – Scherma sciabola maschile individuale (trentaduesimi): Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo

Ore 10:28 – Judo maschile -60kg (sedicesimi): eventuale Assunta Scutto

Ore 10:28 – Judo femminile -48kg (sedicesimi): eventuale Andrea Carlini

Ore 10:30 – Tiro a segno carabina mista (finali bronzo e oro): eventuale Italia con Barbara Gambaro e DaniloDenis Sollazzo

Ore 10:30 – Tiro a segno maschile pistola aria compressa 10 m (qualificazioni): Paolo Monna, Federico Nilo Maldini

Ore 10:50 – Scherma spada femminile individuale (sedicesimi): eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio

Ore 11:00 – Tuffi femminile trampolino 3 m sincronizzato (finale): Elena Bertocchi/Chiara Pellacani

Ore 11:00 – Nuoto femminile 100 m farfalla (batterie): Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo

Ore 11:00 – Nuoto maschile rana 100 m (batterie): Nicolò Martinenghi, Ludovico blu art Viberti

Ore 11:00 – Nuoto maschile 400 m stile libero (batterie): Marco de Tullio, Matteo Lamberti

Ore 11:00 – Nuoto femminile 4×100 m stile libero (batterie): Italia

Ore 11:00 – Nuoto maschile 4×100 m stile libero (batterie): Italia

Ore 11:30 – Canottaggio maschile 2 di coppia (batterie): Matteo Sartori, Nicolò Carucci

Ore 12:00 – Canottaggio femminile 2 di coppia (batterie): Stefania Gobbi, Clara Guerra

Ore 12:00 – Tennis maschile singolo (primo turno): Andrea Vavassori, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi

Ore 12:00 – Tennis femminile singolo (primo turno): Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti

Ore 12:00 – Tennis maschile doppio (primo turno): Simone Bolelli/Andrea Vavassori, Luciano Darderi/Jannik Sinner

Ore 12:00 – Tennis femminile doppio (primo turno): Sara Errani/Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto/Lucia Bronzetti

Ore 12:20 – Judo maschile -60kg (ottavi): eventuale Assunta Scutto

Ore 12:20 – Judo femminile -48kg (ottavi): eventuale Andrea Carlini

Ore 12:30 – Canottaggio maschile 4 di coppia (batterie): Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi

Ore 12:30 – Scherma sciabola maschile individuale (sedicesimi): eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

Ore 13:00 – Volley maschile (fase a gironi): Italia-Brasile

Ore 13:16 – Judo maschile -60kg (quarti): eventuale Assunta Scutto

Ore 13:16 – Judo femminile -48kg (quarti): eventuale Andrea Carlini

Ore 14:10 – Scherma spada femminile individuale (ottavi): eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Ore 14.30 – Ciclismo femminile strada cronometro: Elisa Longo Borghini

Ore 15:00 – Scherma sciabola maschile individuale (ottavi): eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

Ore 15:00 – Canoa maschile slalom c1 (batterie 1ª run): Raffaele Ivaldi

Ore 15:30 – Pugilato femminile 54 kg (eliminatorie): Sirine Charaabi?

Ore 15:50 – Scherma spada femminile individuale (quarti): eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Ore 15:50 – Canoa femminile slalom k1 (batterie 1ª run): Stefanie Horn

Ore 16:00 – Judo femminile (ripescaggi) -48 kg: eventuale Assunta Scutto

Ore 16:15 – Scherma sciabola maschile individuale (quarti): eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

Ore 16:17 – Judo femminile (semifinali) -48 kg: eventuale Assunta Scutto

Ore 16:18 – Pugilato femminile 60 kg (eliminatorie): Alessia Mesiano?

Ore 16:34 – Ciclismo maschile strada cronometro: Alberto Bettiol, Filippo Ganna

Ore 16:34 – Judo maschile (ripescaggi) -60 kg: eventuale Andrea Carlini

Ore 16:51 – Judo maschile (semifinali) -60 kg: eventuale Andrea Carlini

Ore 17:10 – Canoa maschile slalom c1 (batterie 2ª run): Raffaele Ivaldi

Ore 17:18 – Judo femminile (finale bronzo) -48 kg: eventuale Assunta Scutto

Ore 17:28 – Judo femminile (finale bronzo) -48 kg: eventuale Assunta Scutto

Ore 17:38 – Judo femminile (finale oro) -48kg: eventuale Assunta Scutto

Ore 17:38 – Pugilato maschile 80 kg (eliminatorie): Salvatore Cavallaro?

Ore 17:49 – Judo maschile (finale bronzo) -60kg: eventuale Andrea Carlini

Ore 17:59 – Judo maschile (finale bronzo) -60kg: eventuale Andrea Carlini

Ore 18:00 – Canoa femminile slalom k1 (batterie 2ª run): Stefanie Horn

Ore 18:09 – Judo maschile (finale oro) -60 kg: eventuale Andrea Carlini

Ore 19:00 – Scherma femminile spada individuale (semifinali): eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Ore 19:00 – Tennis maschile/femminile singolo (primo turno): Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti

Ore 19:00 – Surf maschile (round 1): Leonardo Fioravanti

Ore 19:50 – Scherma maschile sciabola individuale (semifinali): eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

Ore 20:00 – Pugilato femminile 54 kg (eliminatorie): Sirine Charaabi?

Ore 20:00 – Ginnastica artistica maschile (qualificazioni – iii suddivisione): Italia

Ore 20:00 – Tennis tavolo maschile/femminile singolo (primo turno): eventuale Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli

Ore 20:30 – Nuoto femminile 100 m farfalla (semifinali): eventuali Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo

Ore 20:40 – Scherma spada femminile individuale (finale bronzo): eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Ore 20:42 – Nuoto maschile 400 m stile libero (finale): eventuali Marco De Tullio, Matteo Lamberti

Ore 20:48 – Pugilato femminile 60 kg (eliminatorie): Alessia Mesiano

Ore 21:05 – Scherma maschile sciabola individuale (finale bronzo): eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

Ore 21:15 – Nuoto maschile 100 rana (semifinali): eventuali Nicolò Martinenghi, Ludovico blu art Viberti

Ore 21:30 – Scherma spada femminile individuale (finale oro): eventuale Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

Ore 21:37 – Nuoto femminile 4×100 m stile libero (finale): eventuale Italia

Ore 21:50 – Nuoto maschile 4×100 m stile libero (finale): eventuale Italia

Ore 21:55 – Scherma maschile sciabola individuale (finale oro): eventuale Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo

Ore 22:08 – Pugilato maschile 80 kg (eliminatorie): Salvatore Cavallaro

Ore 23:00 – Beach volley maschile/femminile (fase a gironi): Samuele Cottafava/Paolo Nicolai

Tutti i Giochi Olimpici saranno trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, verranno trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: proporranno in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.