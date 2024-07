“Riportateli a casa, adesso“: è l’appello della squadra olimpica di nuoto israeliana. Le regole del Comitato olimpico sono chiare: durante l’evento non sono consentite manifestazioni di stampo politico, commerciale e sociale. Proprio per questo motivo, gli atleti israeliani non possono indossare le spille gialle “Bring them home”: tutto questo, però, non ha impedito ai nuotatori di ricreare in vasca – con una coreografia – il simbolo della Stella di David e proprio della spilla, per ricordare gli ostaggi nelle mani di Hamas: un messaggio che non è passato inosservato.

Alla squadra olimpica israeliana non è consentito indossare le spille #BringThemHome ai Giochi.

Ma questo di certo non ha impedito alle nuotatrici israeliane di farsi sentire durante gli allenamenti.

“Bring them home now”: cosa significa

“Bring them Home Now”: questo il manifesto israeliano. La richiesta è una sola: l’immediato rilascio dei rapiti, cittadini israeliani, durante il massacro del 7 ottobre, e ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. Non è la prima volta che accade: anche a Roma, lo scorso marzo, era stato affisso sul ponte Garibaldi uno striscione con la medesima scritta.