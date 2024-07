Uno dei due violenti incendi che minacciano la città di Jaspar, nel più grande parco nazionale delle Montagne Rocciose canadesi, è scoppiato in città e ha iniziato a bruciare edifici. I funzionari del parco affermano che l’incendio è entrato nel confine meridionale della comunità mercoledì sera e gli equipaggi stanno combattendo diversi incendi strutturali. I funzionari affermano che ai vigili del fuoco forestali e ad altri senza autorespiratori è stato detto di evacuare nella vicina città di Hinton, mentre i vigili del fuoco strutturali restano indietro. Jasper è minacciato dagli incendi provenienti da nord e da sud, e i 5.000 residenti della città – insieme ad altri 20.000 visitatori del parco – sono fuggiti con breve preavviso lunedì sera tardi quando gli incendi sono divampati. Il portavoce di Parks Canada, James Eastham, ha detto ai giornalisti fuori Jasper che la città è piena di fumo e che “si sono verificati danni strutturali”. “A questo punto non posso confermare quanti luoghi o strutture specifiche. Il fuoco continua a bruciare”, ha detto. Parks Canada ha affermato che i vigili del fuoco stanno lavorando per salvare “quante più strutture possibile e per proteggere le infrastrutture critiche, tra cui l’impianto di trattamento delle acque reflue, le strutture di comunicazione, la Trans Mountain Pipeline e altri”. Poche ore prima, a molti dei primi soccorritori era stato ordinato di lasciare il Parco Nazionale Jasper per la loro sicurezza. Un numero record di incendi nel 2023 ha costretto più di 235.000 persone in tutto il Canada a evacuare e ha inviato fumo denso in alcune parti degli Stati Uniti, portando cieli nebbiosi e avvisi sanitari in diverse città degli Stati Uniti.