“Sei ragazzi, cinque anelli“. È bastata una semplice allusione sessuale di Tom Daley – in un post Instagram con i compagni di tuffi alle Olimpiadi di Parigi Noah Williams, Anthony Harding, Kyle Kothari e Jordan Haulden – per scatenare lo stupore degli utenti sui social sotto la foto dell’atleta olimpico dichiaratosi pubblicamente gay. E la risposta dell’azienda di profilattici Durex non si è fatta attendere: “Ci chiedevamo perché avessimo così tante notifiche“. Con tanto di emoji di un anello.

Il celebre tuffatore della Gran Bretagna – campione olimpico e vera e propria icona – è uno degli atleti più popolari in Gran Bretagna: è stato anche scelto come portabandiera insieme a Helen Glover. Ma oltre alle grandi prestazioni sulla pedana dei tuffi, è noto anche per la sua pungente ironia sui social. Aveva già fatto parlare di sé nelle ultime ore per aver testato i letti-cartone del villaggio olimpico: il suo video è diventato virale in pochissimo tempo. E l’ultimo post di Daley ha letteralmente fatto impazzire i social. Kitty Scott-Claus, drag performer britannica e star di RuPaul’s Drag Race, ha commentato: “Thomas Marie Daley, ho sputato il mio tè“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Daley (@tomdaley)

Daley portabandiera: “Mio padre sarebbe orgoglioso”

Nel frattempo, la Gran Bretagna ha scelto i due portabandiera per le Olimpiadi: sarà appunto la coppia formata Tom Daley e Helen Glover. “Mio padre non avrebbe mai creduto che un giorno sarei diventato un portabandiera. Ha sempre considerato i portabandiera delle icone e delle leggende olimpiche. Penso che sarebbe incredibilmente orgoglioso di me come portabandiera”, ha dichiarato il campione in carica di tuffi.