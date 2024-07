Argentina derubata negli spogliatoi. È la ciliegina sul disastroso inizio delle Olimpiadi di Parigi. Il folle finale nella prima partita olimpica tra l’Albiceleste e il Marocco (conclusa 2-1 per la nazionale africana) è solo l’epilogo di una serie di fatti che hanno danneggiato la giornata dell’Argentina. Una figuraccia dal punto di vista dello spettacolo e dell’organizzazione. Ma quanto successo prima del calcio d’inizio rivela anche un flop dal punto di vista della sicurezza, che pure dovrebbe essere la priorità, viste le minacce di attentati. Infatti, dei ladri hanno fatto irruzione negli spogliatoi e rubato orologi e gioielli di valore ai giocatori: è stato l’allenatore Javier Mascherano a denunciare quanto accaduto.

????️ Javier Mascherano denuncia el robo de joyas durante el entrenamiento de ayer y critica todo lo ocurrido en el ???????? Argentina-Marruecos ???????? ???? “A Thiago Almada le falta un reloj, anillos…” ????️ “Estos son unos Juegos Olímpicos, no un torneo de barrio…”pic.twitter.com/i6m2EL2oi6 — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 24, 2024

Mascherano: “Oggi sottratti mentre era in doccia”

“Ieri sono entrati negli spogliatoi durante gli allenamenti e ci hanno derubato. A Thiago Almada manca un orologio e degli anelli mentre era in doccia. È successo ai Giochi Olimpici, e noi non abbiamo voluto dire nulla. Non intendiamo che ci avvantaggino in alcun modo, ma non ci prendiamo nemmeno per il c**o come hanno fatto oggi. Non volevamo dire nulla dopo l’allenamento, ma questo è tutto, ovviamente non vogliamo che succedano cose del genere”. Un episodio che non promette nulla di buono, soprattutto se considerato che si dovrebbe trattare dell’edizione più blindata e sicura della storia. L’organizzazione, di certo, dovrà un attimo riconsiderare il proprio piano che, dopo poche ore, è stato mandato a monte.