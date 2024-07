Torna l’allarme Covid anche alle Olimpiadi. A poche ore dalla cerimonia di inaugurazione, cinque giocatrici della squadra australiana di pallanuoto femminile sono risultate positive. Anna Meares – chef de mission della squadra australiana – ha affermato che i casi “sono limitati alla squadra di pallanuoto; le atlete interessate potranno tornare ad allenarsi quando staranno meglio“. Meares ha poi aggiunto: “Trattiamo il Covid in modo non diverso da qualsiasi altra malattia respiratoria, ma vogliamo assicurarci che anche i nostri protocolli funzionino e che affrontare queste malattie e minimizzarle sia parte integrante di ogni Olimpiade”. Ecco cosa prevedono i protocolli: “Includono l’uso di maschere e l’isolamento dagli altri membri della squadra al di fuori dell’allenamento. Tutta la squadra è stata sottoposta a tampone. Due regole fondamentali affinché le pratiche igieniche davvero semplici siano efficaci. E se non ti senti bene o hai qualche sintomo, fai il test“.

Il ministro della Sanità francese: “Non c’è un grande rischio focolaio ma siamo pronti”

“Non c’è un grande rischio focolaio. Il sistema sanitario è pronto ad affrontare le emergenze: le equipe dei medici francesi sono pronte”. Queste le parole di Frederic Valletoux, ministro della sanità francese. “Da due giorni disponiamo di una unità di crisi sanitaria, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che monitora gli eventi e le possibili epidemie. Picco di calore o crisi epidemiologica: sono stati anticipati diversi scenari. Non c’è un grosso rischio di cluster: vengono prese precauzioni ma siamo a livelli molto bassi”. Il ministro ha poi concluso: “Ci aspettiamo un 4% in più di attività nei servizi ospedalieri”. Nel frattempo, nel Villaggio Olimpico è stata allestita anche una clinica per gli atleti.