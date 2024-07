“Alla fine sono abbastanza comodi, anche se non sembra”. Chiara Pellacani la butta sull’ironia: è già diventato virale il video della tuffatrice azzurra in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con un reel su Instagram ha mostrato ai fan la sua stanza nel villaggio Olimpico di Parigi 2024. Tutto in ordine, tranne i letti, che sono già diventati un caso a livello mondiale: “I letti sono di cartone”, svela Pellacani nel video. E poi mostra anche i materassi di plastica riciclata.

