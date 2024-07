Quanto vale una medaglia olimpica? Subito uno spoiler: economicamente, poco. E gli organizzatori di Parigi 2024 non c’entrano. Dal punto di vista tecnico, le medaglie devono seguire parametri precisi, che riguardano sia i materiali che i costi di produzione. La grande novità delle Olimpiadi di Parigi riguarda semmai la storica Tour Eiffel. Ogni medaglia, sia essa d’oro, d’argento o di bronzo, conterrà infatti un frammento dell’iconica torre.

Le specifiche delle medaglie sono rigorosamente definite: diametro di 85 millimetri, spessore di 9,2 millimetri e 18 grammi di ferro provenienti dalla Torre Eiffel. L’idea è di LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), partner premium dei Giochi. La Società di Gestione della Torre Eiffel ha fatto il resto, fornendo i materiali necessari, provenienti dai numerosi restauri subiti dalla torre nel corso degli anni. Le medaglie sono uguali per Olimpiadi e Paralimpiadi: la forma esagonale richiama quella della Francia e i frammenti di torre posizionati al centro. Sul retro è raffigurata la Tour Eiffel vista dal basso, con le parole “Parigi” e l’anno “2024”. Inoltre, sul bordo in Braille, sono presenti dei trattini distintivi: uno per la medaglia d’oro, due per quella d’argento e tre per quella di bronzo.

Il peso totale varia a seconda del metallo: 529 grammi per la medaglia d’oro, 525 per quella d’argento e 455 per quella di bronzo. Ed eccoci al valore puramente economico. Dal 1912, il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito che ogni medaglia d’oro deve contenere almeno 6 grammi di oro puro, mentre il resto del peso è composto da argento con una purezza minima del 92,5%. Pertanto, una medaglia d’oro ha un valore di circa 700 euro se si considerano i soli materiali, un valore che salirebbe a circa 30mila euro se fosse interamente in oro massiccio. La medaglia d’argento vale poco più di 400 euro, mentre quella di bronzo, composta principalmente da rame e zinco (o stagno), ha un valore di circa 7 euro.